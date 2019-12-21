На Новочеркасском Hyundai взял на таран припаркованные автомобили. Mitsubishi запрыгнул на крыльцо аптеки

Автомобиль вылетел на тротуар в Красногвардейском районе Петербурга. Очевидцы говорят, что с дороги его столкнули торопыги на Hyundai, которые на одной жертве не остановились.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», аварию на Новочеркасском проспекте, 40, в начале седьмого вечера устроила компания на белой «Хёндэ Сонате». По наблюдениям прохожих, седан разогнался до 130 км/ч и затормозил в машины на обочине.

Получивший ускорение «Митсубиши» вылетел на тротуар и, судя по фотографиям, заскочил на крыльцо аптеки. Получивший свободу для манёвра «Хёндэ» врезался в следующий автомобиль. По счастью, прохожих на тротуаре в момент аварии не было, сидевший за рулём мужчина, по словам очевидцев, не пострадал.



