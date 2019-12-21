Глава Киргизии вернулся из Петербурга в Бишкек рейсовым самолетом. Президентский борт сломался

Самолет Ту-154 главы Киргизии Сооронбая Жээнбекова не смог вылететь из Санкт-Петербурга 20 декабря. Президент вернулся на родину рейсовым бортом.

О досадном происшествии сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на директора Агентства гражданской авиации Курманбека Акышева. По словам чиновника, один из двигателей в Пулково не запустился, поэтому Жээнбеков отправился в Бишкек с пересадкой в Москве. Самолет в итоге починили, и оставшаяся часть киргизской делегации вылетит на нем.

«Вечерний Бишкек», в свою очередь, напоминает, что вопрос замены президентского борта неоднократно поднимался. Глава Киргизии летает на Ту-154 1993 года выпуска. В парламенте страны ранее это называли «недопустимым».

Жээнбеков принимал участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.



