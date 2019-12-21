В Петербурге появился памятник Сталину. Пока его видят только коммунисты

Памятник Сталину появился в Петербурге. Правда, пока не на улице – отлитый в бронзе бюст разрешений на установку не получал, и полюбоваться на него в день 140-летия вождя могли исключительно приверженцы коммунистической идеологии.

Снимок только что отлитого в бронзе вождя появился 21 декабря на официальной странице КПРФ «ВКонтакте».

«Сегодня в честь 140-й годовщины со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина все желающие могут принести цветы к бюсту Генералиссимуса Победы в Санкт-Петербургском городском отделении КПРФ», – говорится там. А представили бюст вчера на концерте исполнителя Александра Харчикова, который проходил в ДК им. Шелгунова на Шамшевой улице.

Как отмечают коммунисты, изготовлено изваяние «инициативной группой коммунистов и сторонников партии из Приморского района». Представители КПРФ намерены добиваться установки памятника на улице, а пока он будет стоять в помещении горкома.





Напомним, в Москве к 140-му дню рождения Сталина на ряде домов появлялись проекции с портретом советского генсека и надписью «Я вернусь». А в Волгограде вчера открыли памятник вождю советского народа.