Под бок прокуратуре Петербурга подложили свинью. Полиция ищет женщину

Полиция искала бомбу рядом со зданием прокуратуры в Адмиралтейском районе Петербурга. Подозрительная коробка под окнами городского надзора ждала внимания два часа.

По информации «Фонтанки», потенциальную опасность на Исаакиевской площади, 9, заметили незадолго до полудня 20 декабря. К опоре одного из фонарей рядом со зданием, в котором расположена городская прокуратура, на высоте двух метров скотчем была примотана коробка.

Вокруг столба выставили оцепление, осмотрели находку, проверили окрестности. Коробка оказалась пустой, владелицу подсказала камера наблюдения.

На записи видно, как около десяти утра манипуляции с опорой освещения производила женщина. На вид не старше 30 лет, тёмные брюки, светлая куртка с капюшоном, рюкзак и белый пакет. С Почтамтской она уехала на троллейбусе. Разглядеть нарушительницу спокойствия подробнее собираются на видео из салона электротранспорта.





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