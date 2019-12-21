СПЧ обратился в Генпрокуратуру и Следком после избиения силовиками журналистки «Базы» и мата в адрес корреспондента «Коммерсанта»

Президентский совет по правам человека назвал недопустимыми применение силы к журналистам и нецензурную брань в их адрес. Заявление постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов сделано после задержаний корреспондентов «Базы» и «Коммерсанта», отрабатывавших тему стрельбы у здания ФСБ на Лубянке.

Текст заявления днем 21 декабря разместил на сайте СПЧ главный редактор «Московского комсомольца», глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

«Постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов считает недопустимым применение силы по отношению к журналистам, равно как и нецензурную брань в их отношении. Никакие интересы не могут служить оправданием для преследования журналистов и таких грубых нарушений закона», – говорится в тексте.

Комиссия по свободе информации просит Генпрокуратуру и Следственный комитет разобраться в необоснованных задержаниях журналистов, которые препятствуют их профессиональной деятельности и нарушают Уголовный кодекс, а также закон о СМИ.





Напомним, наутро после стрельбы на Лубянке интернет-проект «База» заявил, что несколько часов не выходит на связь корреспондент Анна Никитина. Позже она рассказала о жестком задержании во время интервью с матерью предполагаемого стрелка Евгения Манюрова в Подольске. Журналистку допрашивали более 5 часов. По словам Никитиной, оперативник также ударил её по лицу.

Уже утром 20 декабря попал в руки силовиков корреспондент «Ъ» Роман Дорофеев – прямо во время прямого эфира на Лубянке. Некий сотрудник выругался в его адрес матом, пообещал засунуть ему камеру в задний проход. Дорофеева увезли в полицию.

Позже сооснователь «Базы» Никита Могутин обратился к аудитории с просьбой о «поддержке и помощи». Редакция хочет узнать фамилию сотрудника правоохранительных органов, который ударил их журналистку по лицу.