В Апатитах школьники избили полицейских после дискотеки «12+». Девять человек задержаны

В Апатитах произошла драка между школьниками, выходящими с дискотеки, и полицейскими. Пострадали сотрудники правоохранительных органов.

О происшествии 21 декабря сообщил портал «Хибинформбюро». По его информации, все произошло после дискотеки с возрастной категорией 12+. После ее окончания полицейские заметили в толпе у местного ДК молодого человека с банкой пива в руках, который звучно матерился. На требование сотрудников проследовать с ними он оказал сопротивление, что спровоцировало массовую драку. Одного из патрульно-постовых повалили и начали пинать ногами, другой получил несколько ударов по голове. Оба обратились за медицинской помощью, у одного потом обнаружили сотрясение мозга.

Сообщается, что в итоге были задержаны 9 подростков, четверо или пятеро из которых, по предварительным данным, причастны к нападению. Судя по данным информагентства, кураж у школьников не пропал и после задержания: один из подростков уже в участке обругал сотрудника полиции и ударил его ногой.





Следственный комитет сообщил, что начата проверка по факту применения насилия в отношении стражей правопорядка.