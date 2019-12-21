Росстат назвал среднюю стоимость новогоднего застолья в России

Более шести тысяч рублей потратят россияне, чтобы накрыть праздничный стол в новогоднюю ночь.

Стоимость застолья подсчитал 21 декабря Росстат по просьбе «Российской газеты». Средняя сумма – 6430,78 рубля. Это больше прошлогоднего на 2,74 процента. Основной рост показал сыр – 11,17 процента, сливочное масло прибавило 10,36 процента. Выросли в цене и апельсины – на 10,87 процента. А вот традиционная на новогодних столах красная икра, напротив, подешевела на 4,97 процента. Свежие огурцы тоже немного сбавили в цене – на 8,96 процента.

Но шесть тысяч – средняя по России сумма. В столице страны новогодний стол обойдется в 7933,34 рубля. В Петербурге – в 7060,66 рубля (на 1,63 процента больше, чем год назад).

Самое дорогое застолье – на Чукотке (9528,58 рубля). Самое бюджетное – в Ингушетии (3500 рублей).





Ранее тратами россиян на новогодний стол поинтересовалось аналитическое агентство Nielsen. У него средняя сумма получилась повнушительнее, чем у официальной статистики – около 10 тысяч рублей.