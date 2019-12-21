На автомобили таможенников поставят спецсигналы и предоставят им дорожные привилегии

На отдельные служебные автомобили таможенного ведомства предлагается устанавливать специальные сигналы и наносить цветографические схемы. С такой инициативой 20 декабря выступило министерство финансов РФ.

В рамках действующего законодательства в полномочия таможенной службы входит проведение проверок с целью выявления и пресечения незаконного ввоза в Россию запрещенных товаров, в том числе так называемых «санкционных». Для этого созданы мобильные группы, использующие оборудованные на базе транспортных средств повышенной проходимости и оснащенные техническими средствами контроля мобильные комплексы.

«Анализ правоприменительной практики показал, что оперативное использование мобильных комплексов требует обеспечить нанесение на их наружную поверхность специальных цветографических схем, позволяющих обеспечить их идентификацию в качестве принадлежащих таможенным органам, а также оснащение устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов», – убеждены в финансовом ведомстве.

По уверению чиновников, эта идея, «позволяющая таможенным органам оперативно осуществлять возложенные на них обязанности по защите экономических интересов Российской Федерации», уже получила поддержку со стороны президента России Владимира Путина.





В настоящее время устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (проблесковыми маячками синего цвета и сиренами) при наличии цветографических схем оборудуются транспортные средства пожарной охраны, полиции и Росгвардии, скорой медицинской помощи, профессиональных аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, военной автомобильной инспекции и военной полиции, Следственного комитета России и Федеральной службы безопасности, а также автозаки уголовно-исполнительной системы. Правила дорожного движения предписывают водителям иных транспортных средств при приближении автомобилей с включенными спецсигналами уступить дорогу для обеспечения их беспрепятственного проезда. Также запрещается обгон таких автомобилей. Неисполнение этих требований карается административным штрафом в размере до пяти тысяч рублей или лишением водительских прав на срок до года.