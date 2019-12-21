«Слушай, мы с тобой давно знакомы». Лукашенко рассказал, как познакомился с Путиным в Петербурге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о давнем знакомстве с Владимиром Путиным. Правда, напомнил ему об этом сам Путин.

Видео размещено накануне в twitter журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

Лукашенко о знакомстве с Путиным: Я говорю: мы с тобой давно знакомы, а где мы познакомились? Он: а ты помнишь, как ты в Питер приезжал? Я: помню! Он: а кто тебя встречал? Я: Ну тогда помню! pic.twitter.com/7z7WdV6uKE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 декабря 2019 г.

«Он говорит: слушай, мы с тобой давно знакомы, – пересказывает Лукашенко свой разговор с российским президентом. – Я говорю: "А где мы познакомились?"- "А ты помнишь, когда ты в Питер приезжал?" Я говорю: "Помню". "А кто тебя встречал?" Я говорю: "Ну тогда помню"».





Очевидно, речь идет о периоде, когда Владимир Путин работал в мэрии Северной столицы. Напомним, в 1991-м он возглавил комитет по внешним связям Петербурга и сохранял эту должность до 1996 года, одновременно являясь сначала заместителем, а потом первым заместителем председателя правительства города.

Напомним, Лукашенко и Путин встретились накануне в Петербурге, чтобы обсудить перспективы развития Союзного государства. 20 декабря в городе начал работу саммит глав СНГ.