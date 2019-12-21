«Подвыключило». Водитель фуры рассказал, как устроил апокалипсис на «Скандинавии»

Внезапным ухудшением самочувствия объясняет водитель грузового DAF таран пяти автомобилей на федеральной трассе «Скандинавия». Он заверяет, что не спал, но за рулём закружилась голова, а после бросился спасать людей из загоревшихся машин.

«Ехал нормально, по рации разговаривал. А потом меня подвыключило, и голова закружилась», – рассказал 47news Владимир Васильев. Утром он управлял DAF с полуприцепом и не остановился перед стоявшим на светофоре потоком машин.

Васильев работает в Северной столице недельными вахтами, опыт на большегрузах – 14 лет. По его словам, утром 21 декабря ехал из Петербурга на карьер «Борвинка» со скоростью в 75 км/ч. За рулём был около часа – до этого отдыхал на заправке.

После столкновения пришёл в себя быстро и, как говорит, до пожара успел спасти пассажирку из «Ниссана»: «Разбил ногой водительское стекло, пытался водителя достать, но не смог – он очень большой был. Люди из других машин тоже помогали».





В «Ниссане» погиб 50-летний мужчина. Его спутница попала в больницу в состоянии средней степени тяжести. Ещё один погибший – водитель «Рено», личность которого устанавливают. Самого Васильева также осмотрели медики и, по его словам, признали целым. Полицейские опросили его на месте, на вопрос о медосвидетельствовании водитель ответил уклончиво, заверив, что не пьёт последние десять лет.

Владимиру Васильеву 36 лет, он родился в деревне Ночево в Псковской области. На странице «ВКонтакте» делится оптимистичным «Учитесь быть счастливыми прямо сейчас» из фильма «1+1» и показывает свой грузовик. Вне работы водит «БМВ», правилами дорожного движения старается не пренебрегать – с января по июль собрал четыре штрафа.

Авария на «Скандинавии» на подъезде к границе с Финляндией произошла в начале шестого утра. Грузовик протаранил пять машин (ранее сообщалось о шести), которые стояли на светофоре на участке с реверсивным движением. От удара автомобили вспыхнули, четыре сгорели. Очевидцы говорят, что большегруз въехал в поток так, словно водитель ослеп.