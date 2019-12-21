Эксперты снова попробуют расслышать угрозы главреда FinNews. Его обвиняют в вымогательстве у Россельхозбанка

Василеостровский районный суд Петербурга назначил новую экспертизу по уголовному делу главреда издания FinNews Владимира Шевченко, обвиняемого в вымогательстве. Специалистам дадут на исследование прослушку журналиста при встречах с топ-менеджментом Россельхозбанка.

Как сообщил «Фонтанке» 21 декабря адвокат Александр Мелешко, судья Юрий Гершевский вынес постановление о назначении комплексной психолого-лингвистической экспертизы по трем аудиофайлам, записанным втайне от Шевченко при его встречах с представителем банка Марией Бетехтиной.

Аудио уже исследовалось в Северо-Западном региональном центре экспертиз Минюста. Учреждение пришло к выводу, что признаков вымогательства в голосе Шевченко нет, беседы носили доброжелательный характер.

Заключение не устроило прокуратуру. Она ходатайствовала о новой экспертизе. Суд согласился на том основании, что из заключения «северо-западных» экспертов невозможно сделать однозначный вывод, что они применили все возможные методы лингвистического исследования.





Новую экспертизу проведет Российский федеральный центр судебных экспертиз Минюста.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» подтвердили назначение исследования, заседание отложено до 20 января 2020 года.

Владимир Шевченко обвиняется в вымогательстве 1,2 млн у Россельхозбанка. Он утверждает, что на встречах с Бетехтиной обсуждались вопросы делового сотрудничества – в частности, подписание рекламного договора. Банкиры уверены, что журналист требовал деньги за прекращение критических статей и удаление уже опубликованных.