Сталин вернулся ненадолго. В мэрии Москвы назвали незаконным размещение портретов генсека на стенах домов

Несогласованное размещение проекций с портретом Иосифа Сталина незаконно, заявили в мэрии Москвы. В КПРФ считают акцию выражением воли народа.

«Устроителям должно быть доподлинно известно, что формат подобного размещения проекций незаконен, поэтому и носят они такой кратковременный характер, – цитирует РИА Новости пресс-службу столичного департамента СМИ и рекламы. – К уличному искусству это не имеет отношения, это явно называется как-то по-другому».

Речь идет об акции, приуроченной к дню рождения Сталина, в рамках которой на домах появлялись проекции с портретом советского генсека и надписью «Я вернусь». Соответствующие фото ранее были опубликованы в соцсетях.

В свою очередь лидер КПРФ рассказал агентству, что одобряет такую акцию. «Это является инициативой и народа, и партии, и всего блока народно-патриотических сил, – заявил Геннадий Зюганов. – Мы приветствуем любые инициативы, которые восстанавливают правду истории».





Напомним, 20 декабря в Волгограде был открыт бюст Сталина. Церемония прошла со скандалом и выступлениями антисталинских активистов.

Сталин, по официальным данным, родился 21 декабря 1979 года. В этом году отмечается 140-летие со дня его рождения.