Исторический фасад табачной фабрики на Бронницкой обрушился. Его обещали сохранить при застройке

В центре Петербурга начался разбор фасада бывшей фабрики «Нево-Табак», выходящий на Бронницкую улицу, сообщают читатели «Фонтанки». Застройщик, работающий на участке, обещал его сохранить, но, по его словам, всё само упало.

Судя по фото, фасад уничтожен почти полностью.

Как рассказали 21 декабря в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников, «от ООО «Клинский, 25» (застройщик. – Прим. ред.) поступило уведомление о самопроизвольном обрушении фасадной стены вдоль ул. Бронницкой, 11, по адресу: Клинский пр., 25, лит. Д, и вызове службы МЧС». В комитете собственнику указали на необходимость прекратить работы по разборке. В понедельник, 23 декабря, планируется совещание.





Напомним, компания «Кеско» еще в 2016 году собралась возвести жилой комплекс «Олимпия» на месте бывшей табачной фабрики «Нево-Табак» на Клинском проспекте, 25. Как сообщалось, из исторических корпусов будет сохранено только здание заводоуправления, выходящее к саду Олимпия, и фасад дома по Бронницкой улице. Непосредственным строительством комплекса занимается ООО «Клинский, 25».