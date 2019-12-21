Патроны, детонаторы и СВУ. Что нашли при обыске у стрелявшего по охранникам «Транснефти» в Колпино

Тысячи патронов и самодельные взрывные устройства нашли при обыске у жителя Колпино Андрея Богданова, задержанного после стрельбы по охранникам «Транснефти». Раненный им – по-прежнему в тяжелом состоянии.

О внушительном арсенале в квартире на улице Машиностроителей днем 21 декабря сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу.

«Следователями совместно с сотрудниками полиции по месту жительства обвиняемого был проведен обыск, в ходе которого изъято: более 2000 патронов различных типов; 2 самодельных взрывных устройства; составные части огнестрельного оружия; 5 взрывателей ручных гранат; 16 устройств, похожих на детонаторы; 4 единицы оружия и разрешения на них», – перечисляет Следственный комитет.

Напомним, 60-летнему сотруднику охранного предприятия «Водопад» вменяют покушение на убийство двух и более лиц. Следствие будет просить суд об его аресте.





По версии следствия, 20 декабря в лесу рядом с газопроводом «Белоусово – Ленинград» Богданов произвел не менее 5 выстрелов из охотничьего ружья с нарезным стволом в троих мужчин (ранее сообщалось о двоих), охранявших объект. В результате один из сотрудников оператора углеводородов доставлен в НИИ скорой помощи в тяжелом состоянии. Его пытаются спасти врачи.

Охранники «Транснефти» открывали ответный огонь, но вреда стрелку не причинили. По предварительным данным, Богданов хотел поохотиться рядом с газопроводом.