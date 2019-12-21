No pasarán. На Новоладожской женщина на «Хёндэ» подставилась под КамАЗ и угодила в стену

Легковые автомобили продолжают попадаться на пути петербургским грузовикам 21 декабря. На Петроградской стороне с бетоновозом не смог разминуться «Хёндэ» и оказался вдавлен в стену.

Об аварии на съезде с Мало-Петровского моста сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Положение участников сомнений у пользователей не оставило.

«Там много таких, кто с крайнего правого ряда хочет объехать пробку и проскочить. Тут сразу понятно, кто виноват», – не стали спорить в комментариях.





Как уточнили «Фонтанке» очевидцы, женщина на «Хёндэ» поторопилась проехать перед бетоновозом. По наблюдениям, обошлось без травм, водитель и пассажир легковушки отделались испугом. Гружёный КамАЗ столкновение едва заметил. Судя по «Яндекс.Картам», Новоладожская улица стоит в пробке.

Напомним, рано утром на трассе «Скандинавия» на подъезде к финской границе фура смяла шесть легковых автомобилей, стоявших на красный свет. Транспортные средства загорелись. По словам очевидцев, выглядело это как локальный апокалипсис.