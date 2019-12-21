Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной. Поставки продлили на 5 лет

Транзит российского газа через Украину в 2020 году составит 65 млрд кубометров, если будет установлен конкурентный тариф. В 2021-2024 годах его объем будет составлять по 40 млрд ежегодно.

Детали нового соглашения озвучил глава «Газпрома» Алексей Миллер, его слова 21 декабря приводит РИА Новости.

«С "Оператором ГТС Украины" "Газпром" подпишет межоператорское соглашение, а НАК "Нафтогаз Украины" — транспортное соглашение на бронирование мощностей "ГТС Украины". "Нафтогаз" выступит компанией-организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода», — заявил Миллер.

Кроме того, стороны отказываются от новых претензий, отзывают иски и должны выплатить почти 3 млрд долларов по решениям Стокгольмского арбитражного суда. Поставки газа непосредственно Киеву в соглашении не учтены.





Отметим, на сайте правительства Украины документ выложен.

Напомним, 20 декабря по итогам переговоров в Минске российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» договорились об условиях решения спора в Стокгольмском арбитраже, а также о сроках и объемах транзита газа в Европу.