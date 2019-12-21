«Терпите последние дни осени». Синоптики не ждут новогодней погоды в Петербурге в этом году

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погодных перспективах на предновогоднюю неделю. По его словам, ниже -2 температура не опустится.

Как рассказал Леус 21 декабря в соцсети, до 26 декабря будет пасмурно, временами дожди и +2...+5. «В пятницу, 27, немного похолодает до 0...+2, пройдут небольшие осадки, вечером переходящие в снег. 28 и 29 декабря небольшой снег и 0...-2. Около 0° и небольшие осадки в понедельник, 30 декабря. Ну и 31 декабря ожидаю небольшой снег и 0...-2°». Весь этот околонулевой пейзаж разнообразит вывод: «Терпите последние дни этой затянувшейся осени, и просите у природы зимнего чуда, и оно придет!».

Ранее главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что в ближайшее время в Петербурге термометры будут показывать положительные значения, их столбики будут колебаться на отметках от +1 до +5 градусов. При этом горожанам стоит готовиться к регулярным дождям.



