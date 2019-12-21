ЗСД покраснел из-за субботнего перекрытия. Петербург покидают последние гости саммита СНГ

На нетипичные для субботы пробки, даже на платной трассе, жалуются петербуржцы днем 21 декабря. Заторы – на юге: возможно, из Северной столицы разъезжаются гости саммита стран – членов СНГ.

«ЗСД стоит от Обводного к Благодатной», – пишет читатель «Фонтанки» Дмитрий.

«Стоим на кольцевой к ЗСД от Московского шоссе», – добавляет Степан.

Скриншот с красным скоростным диаметром на карте пробок прилагает к письму Андрей.





Автомобилисты предполагают, что дороги перекрывают из-за высоких гостей. Вчера в городе на Неве проходит саммит стран – членов СНГ, на него съехались президенты шести страны. Покинуть Северную столицу смогли еще не все. Известно, что сегодня утром губернатор Александр Беглов встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном.

По данным «Фонтанки», движение на Западном скоростном диаметре на участке от набережной Обводного канала до Благодатной улицы ограничивали около двух часов дня. Поток машин останавливала ГИБДД, но недолго. Пропускали действительно кортеж.

Напомним, ранее сообщалось о самолете из Катара, который не смог приземлиться в Пулково и отправился в Хельсинки: небо было закрыто из-за международного мероприятия.