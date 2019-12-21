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Спорт
21.12.2019 14:41
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Собаки, лошади и съемки фильма в Африке. Как футболисты и тренеры «Зенита» проводят отпуск

Футболисты «Зенита» уже почти две недели находятся в отпуске. Одни радуются пополнению в семье, другие отдыхают в Альпах, а третьи наслаждаются лошадьми. Отдел спорта «Фонтанки» всё выяснил.

Собаки, лошади и съемки фильма в Африке. Как футболисты и тренеры «Зенита» проводят отпуск

скриншот с сайта instagram.com

«Зенит» ушел в отпуск 11 декабря с противоречивыми чувствами. С одной стороны, есть лидерство в РПЛ и 10-очковый отрыв от второго места, с другой – бесславный вылет из Лиги чемпионов. Теперь команда соберется снова вместе 11 января. Переживания по поводу «фиаско» не мешают отдыхать футбольным мастерам.

Малкому настолько надоело ждать своего возвращения в состав, что он со скуки завел мимишного питомца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrigado @filhotescarandache !! Novo membro da fam?lia ???

Публикация от Malcom Filipe S. De Oliveira (@malcomoliveira_97)

Дуглас Сантос вернулся домой, в Бразилию.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?????????

Публикация от Douglas Santos (@douglassantos06)

Там он отдыхал на пляже и катался на квадроцикле.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

????

Публикация от Douglas Santos (@douglassantos06)

Вильмар Барриос тоже любит быструю езду по пляжу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

? ?...tranquilidad ???? Gracias dios por tus bendiciones ??

Публикация от Wilmar Barrios (@wilkpo)

Юрий Жирков получил премию «Джентльмен года».

Далее Юрий отправился с супругой в путешествие по ностальгическим для семьи местам в Калининградской области.

Кстати, он тоже любит собак, но посерьезнее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мне нравится такой отдых, когда не нужно краситься ,делать укладку и думать о том, что надеть .... В Светлогорске полнейший Релакс ...)))) Хотелось сделать акцент на нашей собаке , но на фото Алекс решил прилечь и совсем не видно как он уже подрос , ему в мае будет уже 2 года ? Но зато забор наш ?точно привлекает внимание ?летом он вписывался в яркие природные краски , а сейчас явно выделяется ? Помню, как дети с удовольствием создавали этот шедевр ?

Публикация от Инна Жиркова (@innazhirkova)

Ерохин вместе с женой побывал на вечеринке в честь 110-летнего юбилея ДЛТ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Длт 110? ?? @dlt_spb #dlt110

Публикация от Veronika Erokhina (@erokhina_nika)

Потом семья отправилась в Альпы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

???

Публикация от Veronika Erokhina (@erokhina_nika)

Кстати, о том, как не потратить впустую честно нажитые миллионы, читайте в интервью жены Ерохина на «Фонтанке».

Шатов остался в Петербурге. На то есть одна важная причина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добро пожаловать ??

Публикация от Oleg Shatov (@o_shatov)

Себастьян Дриусси дома, в Аргентине, пополняет семейный фотоальбом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bautismo Fran ??? ??

Публикация от Driussi Sebastian ?? (@sebadriussi.11)

Сердар Азмун тоже у себя на родине, в Иране. Естественно, наслаждается общением со своими лошадьми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

? ?????? ???? ???? ?? ?? ???? ??? ???? ?? ? ???? #enjoyingtime

Публикация от IAmSardar (@sardar_azmoun)

Артём Дзюба сыграл с Робертом Маком в теннис и победил с разгромным счетом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важная победа над @robertmak29 ??

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

В комментарии пришел сам Мак и потребовал матч-реванш.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крутой матч ?

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Семья Ракицких отмечает десятилетие супружеской жизни где-то на море.

Приз за самый яркий отпуск ожидаемо уходит главному тренеру Сергею Семаку. Сергей Богданович побывал вместе с женой в Африке на съемках документального фильма о местных детях-альбиносах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закончилась первая часть сезона, есть возможность переключиться и отдохнуть. Невероятные воспоминания останутся у меня после посещении Африки, уютной, самобытной страны Гвинея-Бисау, где мы встретили много красивых, добрых людей. Благодарю всех кто помог в нашем путешествии. Благодарю @mila_for_africa за возможность стать частью важного дела и @dakosta_eco_retreat за возможность оказаться на практически необитаемом острове в компании замечательных людей.

Публикация от Семак Сергей (@sergey_bogdanovich_semak)

Чуть более подробно об этой поездке написала сама Анна Семак

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уехав из Африки, я не могу думать ни о чем кроме этих детей. Уилсон, Табита, Надин, Рут, Зосеус, Эулина, Маринелла, Ракель – калейдоскоп лиц с пронзительными взрослыми глазами останется со мной навсегда. Не смотрите на меня так, прошу, где-то на другом конце Земли есть люди, которые считают, что вам нельзя помогать. Они уверены, что помогать надо своим, а вам пусть помогут американцы или европейцы – у них считается нормой обращать внимание на нужды иностранцев. Помню, когда в команде «Зенит» собирали деньги на одно благое дело для детей русского севера, первыми пожертвовали средства Андреа Вилаш Боаш и Халк. Их искренне волновали проблемы людей в русской глубинке. К слову, у Халка в родной Бразилии, социальных проблем не меньше, чем в России. Всегда охотно жертвовал на беды русских детей итальянский тренер Лучиано Спалетти, никогда не жалели денег для сирот и больных неродной страны португальские игроки – легионеры. БЛАГОтворительность не имеет географических границ. Если человек рождён помогать, делать добро, то есть ли ему дело до места регистрации, вероисповедания и цвета кожи того, кто ждёт руку помощи? БЛАГОтворительность – это не отделять детей от взрослых, помогая одним, осуждая других, ведь если Бог призвал тебя на дела милосердия, ты открываешь сердце всему миру, а не только детям, тем, кого легко любить. БЛАГОтворительность – это делать БЛАГО на Земле. Если душа лежит спасать животных и именно в этом ты видишь своё призвание, то не говори, что котики лучше людей – такую деятельность благотворительностью уже не назовёшь. Какое же это благо – топтать человека, создавая себе иконостас из животных? Любовь, уважение к ближнему это также неотъемлемая часть благотворительности. Творить добро повсюду, куда можешь дотянуться, усыновлять детей, помогать бездомным, больным, поддержать словом, подать руку, даже просто сдержаться, если хотелось нагрубить – вот, что значит благотворительность. (Продолжение в карусели)

Публикация от Anna Semak (@annas_secret_garden)

Была у них еще одна цель, но удалось ли её достичь, пока остается загадкой. Кстати, недавно у Анны Семак вышла книга с интригующим названием «Близость как способ полюбить себя и жизнь». Венера Галеева прочитала её и очень прониклась.

Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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