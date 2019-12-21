Собаки, лошади и съемки фильма в Африке. Как футболисты и тренеры «Зенита» проводят отпуск
Футболисты «Зенита» уже почти две недели находятся в отпуске. Одни радуются пополнению в семье, другие отдыхают в Альпах, а третьи наслаждаются лошадьми. Отдел спорта «Фонтанки» всё выяснил.
скриншот с сайта instagram.com
«Зенит» ушел в отпуск 11 декабря с противоречивыми чувствами. С одной стороны, есть лидерство в РПЛ и 10-очковый отрыв от второго места, с другой – бесславный вылет из Лиги чемпионов. Теперь команда соберется снова вместе 11 января. Переживания по поводу «фиаско» не мешают отдыхать футбольным мастерам.
Малкому настолько надоело ждать своего возвращения в состав, что он со скуки завел мимишного питомца.
Дуглас Сантос вернулся домой, в Бразилию.
Там он отдыхал на пляже и катался на квадроцикле.
Вильмар Барриос тоже любит быструю езду по пляжу.
Юрий Жирков получил премию «Джентльмен года».
Далее Юрий отправился с супругой в путешествие по ностальгическим для семьи местам в Калининградской области.
Обожаю это место! На протяжение 13 лет мы с Юрой приезжаем сюда . Возможно для нас это даже стало традицией ... Часто вспоминаем нашу первую прогулку по променаду ,когда @yuryzhirkov впервые прилетел в Калининград , чтобы познакомиться с моими родителями. У вас есть такие места,куда хочется возвращаться ?
Кстати, он тоже любит собак, но посерьезнее.
Мне нравится такой отдых, когда не нужно краситься ,делать укладку и думать о том, что надеть .... В Светлогорске полнейший Релакс ...)))) Хотелось сделать акцент на нашей собаке , но на фото Алекс решил прилечь и совсем не видно как он уже подрос , ему в мае будет уже 2 года ? Но зато забор наш ?точно привлекает внимание ?летом он вписывался в яркие природные краски , а сейчас явно выделяется ? Помню, как дети с удовольствием создавали этот шедевр ?
Ерохин вместе с женой побывал на вечеринке в честь 110-летнего юбилея ДЛТ.
Потом семья отправилась в Альпы.
Кстати, о том, как не потратить впустую честно нажитые миллионы, читайте в интервью жены Ерохина на «Фонтанке».
Шатов остался в Петербурге. На то есть одна важная причина.
Себастьян Дриусси дома, в Аргентине, пополняет семейный фотоальбом.
Сердар Азмун тоже у себя на родине, в Иране. Естественно, наслаждается общением со своими лошадьми.
Артём Дзюба сыграл с Робертом Маком в теннис и победил с разгромным счетом.
В комментарии пришел сам Мак и потребовал матч-реванш.
Семья Ракицких отмечает десятилетие супружеской жизни где-то на море.
Приз за самый яркий отпуск ожидаемо уходит главному тренеру Сергею Семаку. Сергей Богданович побывал вместе с женой в Африке на съемках документального фильма о местных детях-альбиносах.
Закончилась первая часть сезона, есть возможность переключиться и отдохнуть. Невероятные воспоминания останутся у меня после посещении Африки, уютной, самобытной страны Гвинея-Бисау, где мы встретили много красивых, добрых людей. Благодарю всех кто помог в нашем путешествии. Благодарю @mila_for_africa за возможность стать частью важного дела и @dakosta_eco_retreat за возможность оказаться на практически необитаемом острове в компании замечательных людей.
Чуть более подробно об этой поездке написала сама Анна Семак
Уехав из Африки, я не могу думать ни о чем кроме этих детей. Уилсон, Табита, Надин, Рут, Зосеус, Эулина, Маринелла, Ракель – калейдоскоп лиц с пронзительными взрослыми глазами останется со мной навсегда. Не смотрите на меня так, прошу, где-то на другом конце Земли есть люди, которые считают, что вам нельзя помогать. Они уверены, что помогать надо своим, а вам пусть помогут американцы или европейцы – у них считается нормой обращать внимание на нужды иностранцев. Помню, когда в команде «Зенит» собирали деньги на одно благое дело для детей русского севера, первыми пожертвовали средства Андреа Вилаш Боаш и Халк. Их искренне волновали проблемы людей в русской глубинке. К слову, у Халка в родной Бразилии, социальных проблем не меньше, чем в России. Всегда охотно жертвовал на беды русских детей итальянский тренер Лучиано Спалетти, никогда не жалели денег для сирот и больных неродной страны португальские игроки – легионеры. БЛАГОтворительность не имеет географических границ. Если человек рождён помогать, делать добро, то есть ли ему дело до места регистрации, вероисповедания и цвета кожи того, кто ждёт руку помощи? БЛАГОтворительность – это не отделять детей от взрослых, помогая одним, осуждая других, ведь если Бог призвал тебя на дела милосердия, ты открываешь сердце всему миру, а не только детям, тем, кого легко любить. БЛАГОтворительность – это делать БЛАГО на Земле. Если душа лежит спасать животных и именно в этом ты видишь своё призвание, то не говори, что котики лучше людей – такую деятельность благотворительностью уже не назовёшь. Какое же это благо – топтать человека, создавая себе иконостас из животных? Любовь, уважение к ближнему это также неотъемлемая часть благотворительности. Творить добро повсюду, куда можешь дотянуться, усыновлять детей, помогать бездомным, больным, поддержать словом, подать руку, даже просто сдержаться, если хотелось нагрубить – вот, что значит благотворительность. (Продолжение в карусели)
Была у них еще одна цель, но удалось ли её достичь, пока остается загадкой. Кстати, недавно у Анны Семак вышла книга с интригующим названием «Близость как способ полюбить себя и жизнь». Венера Галеева прочитала её и очень прониклась.
Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»