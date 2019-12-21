Собаки, лошади и съемки фильма в Африке. Как футболисты и тренеры «Зенита» проводят отпуск

Футболисты «Зенита» уже почти две недели находятся в отпуске. Одни радуются пополнению в семье, другие отдыхают в Альпах, а третьи наслаждаются лошадьми. Отдел спорта «Фонтанки» всё выяснил.

скриншот с сайта instagram.com

«Зенит» ушел в отпуск 11 декабря с противоречивыми чувствами. С одной стороны, есть лидерство в РПЛ и 10-очковый отрыв от второго места, с другой – бесславный вылет из Лиги чемпионов. Теперь команда соберется снова вместе 11 января. Переживания по поводу «фиаско» не мешают отдыхать футбольным мастерам.

Малкому настолько надоело ждать своего возвращения в состав, что он со скуки завел мимишного питомца.

Дуглас Сантос вернулся домой, в Бразилию.





Там он отдыхал на пляже и катался на квадроцикле.

Вильмар Барриос тоже любит быструю езду по пляжу.

Юрий Жирков получил премию «Джентльмен года».

Далее Юрий отправился с супругой в путешествие по ностальгическим для семьи местам в Калининградской области.

Кстати, он тоже любит собак, но посерьезнее.

Ерохин вместе с женой побывал на вечеринке в честь 110-летнего юбилея ДЛТ.

Потом семья отправилась в Альпы.

Кстати, о том, как не потратить впустую честно нажитые миллионы, читайте в интервью жены Ерохина на «Фонтанке».

Шатов остался в Петербурге. На то есть одна важная причина.

Себастьян Дриусси дома, в Аргентине, пополняет семейный фотоальбом.

Сердар Азмун тоже у себя на родине, в Иране. Естественно, наслаждается общением со своими лошадьми.

Артём Дзюба сыграл с Робертом Маком в теннис и победил с разгромным счетом.

В комментарии пришел сам Мак и потребовал матч-реванш.

Семья Ракицких отмечает десятилетие супружеской жизни где-то на море.

Приз за самый яркий отпуск ожидаемо уходит главному тренеру Сергею Семаку. Сергей Богданович побывал вместе с женой в Африке на съемках документального фильма о местных детях-альбиносах.

Чуть более подробно об этой поездке написала сама Анна Семак

Была у них еще одна цель, но удалось ли её достичь, пока остается загадкой. Кстати, недавно у Анны Семак вышла книга с интригующим названием «Близость как способ полюбить себя и жизнь». Венера Галеева прочитала её и очень прониклась.

Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»