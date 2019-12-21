Шесть президентов заперли в Пулково вылетающих в Катар. Летевший к ним самолёт свернул в Хельсинки

Самолёт авиакомпании Qatar Airways не смог приземлиться в Пулково, расписание которого скорректировал саммит СНГ. Пассажиры вынужденно совершили турне в Финляндию.

О сложностях с приземлением рейса QR 282 из Дохи «Фонтанке» сообщили читатели. Аэробус 20 декабря в Пулково ждали в начале одиннадцатого вечера, но полоса для него оказалась не готова. Аэропорт перешёл на обслуживание правительственных делегаций, прибывающие рейсы наматывали круги.

Запас топлива QR 282 на «зону ожидания» в небе рассчитан не был. Экипаж принял решение лететь в Хельсинки. Вернуться в Петербург пассажиры смогли только в половине второго ночи. Обратный вылет в Доху, назначенный на 23:20, также сдвинулся на три часа.





Саммит стран – членов СНГ накануне собрал в Северной столице шесть президентов. Визит высоких гостей сказался не только на расписании аэропорта, но и на движении на дорогах.