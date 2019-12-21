Коты прописались на мешках с цементом в канале Грибоедова. Нарисованного сменил настоящий

Круговорот котов в природе и искусстве на канале Грибоедова в Петербурге продолжается. После того, как один был спасен, а подвиг увековечен на сутки, помощь потребовалась еще одному животному.

О том, что на мешках с цементом, которые поддерживают стенку набережной канала Грибоедова, появился новый кот, рассказал накануне в соцсетях петербуржец Петр – именно он спасал первого. Напомним, 16 декабря горожане заметили, что животное не может выбраться наверх, и с помощью веревок выручили усатого, после чего нашли ему хозяина. После этого художник Loketski сообщил о том, что повесил на этом месте знак с надписью cat busters.

Как говорит Петр на видео, он по совету друзей решил посмотреть на этот знак, но не нашел его там, зато увидел очередного кота на мешках.





«Пошел я за веревкой опять», – говорит герой ролика, обещая вырвать ноги тому, кто сбрасывает котов на мешки.

В комментариях между тем высказывается предположение, что происходящее – часть хитрого плана самого животного.

«Этот кот прочухал , что у того все в шоколаде, – пишет один из пользователей. - Решил тоже пересмотреть свою жизнь».

Напомним, в конце ноября пришлось проводить две спасательные операции на Мойке: два кота с разницей в неделю упали в реку.