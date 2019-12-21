Коты прописались на мешках с цементом в канале Грибоедова. Нарисованного сменил настоящий
Круговорот котов в природе и искусстве на канале Грибоедова в Петербурге продолжается. После того, как один был спасен, а подвиг увековечен на сутки, помощь потребовалась еще одному животному.
О том, что на мешках с цементом, которые поддерживают стенку набережной канала Грибоедова, появился новый кот, рассказал накануне в соцсетях петербуржец Петр – именно он спасал первого. Напомним, 16 декабря горожане заметили, что животное не может выбраться наверх, и с помощью веревок выручили усатого, после чего нашли ему хозяина. После этого художник Loketski сообщил о том, что повесил на этом месте знак с надписью cat busters.
"Охотники за котиками" ? (дорожный знак, бумага, маркер, скотч) Памятный знак в честь спасения анонимного кота анонимным петербужцем. Почему у нас городские службы такие равнодушные? Почему не ринулись спасать кота? Потому что они — Cost Busters! ? "Охотники за расходами". Их интересует только то, на что можно списать заметную сумму. Изо дня в день принимать меры, чтобы набережная не обрушалась — это не интересно. Дождаться, когда она развалится, чтобы укрепить мешками — это интересно. Потом ещё и капитально отремонтировать — это очень интересно! Пригнать пескоструйную машину, чтобы смыть рисунок, который смывается влажной тряпкой — тоже весьма интересно. Спасти рядового кота? Нет, это нет. Почему? Ну какие тут могут быть расходы?! Никаких. _________ ?Наб. канала Грибоедова, 80 Координаты: 59.926560, 30.306670 _________ "Cat Busters" #мостотрест #стритартспб #стритарт #стритарт_спб #street_art_spb #streetart #costbusters #catbusters #ghostbusters #street_art #этопитердетка #loketski
Как говорит Петр на видео, он по совету друзей решил посмотреть на этот знак, но не нашел его там, зато увидел очередного кота на мешках.
«Пошел я за веревкой опять», – говорит герой ролика, обещая вырвать ноги тому, кто сбрасывает котов на мешки.
В комментариях между тем высказывается предположение, что происходящее – часть хитрого плана самого животного.
«Этот кот прочухал , что у того все в шоколаде, – пишет один из пользователей. - Решил тоже пересмотреть свою жизнь».
Напомним, в конце ноября пришлось проводить две спасательные операции на Мойке: два кота с разницей в неделю упали в реку.