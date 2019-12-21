«Скандинавию» освободили от последствий огненного ДТП по дороге в Финляндию

Дорожные службы растащили обгоревшие автомобили, которые утром 21 декабря на федеральной трассе «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндией собрал грузовой ДАФ.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, к началу второго часа дня участок дороги на 142 км свободен, проезд для автомобилей открыт. Трасса была недоступна для проезда восемь часов после ДТП с участием шести автомобилей.

Грузовик ДАФ с полуприцепом под управлением 36-летнего водителя влетел в стоявшие на светофоре автомобили. От удара они загорелись. Двое мужчин из «Рено» и «Ниссана» погибли, пассажирку последнего успели спасти. Женщина в больнице в состоянии средней степени тяжести. Очевидцы полагают, что водитель большегруза мог уснуть за рулём – он таранил легковушки так, словно не видел их.



