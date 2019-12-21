В Петербурге раскрыли кражу на 10 млн из «Адамаса». Ювелирные трофеи нашли у любителя шуб и швейцарских часов

Ассортимент ювелирных изделий, который вынесли из магазина в Невском районе Петербурга, не успел раствориться на чёрном рынке. Предполагаемые «золотодобытчики» хорошо знакомы полиции и судам.

Как стало известно «Фонтанке» 21 декабря, подозреваемых в краже из «Адамаса» на проспекте Большевиков задержали через два дня после преступления. Ответственными за разобранную стену магазина и пустые сейфы считают Александра Евсеева и Михаила Пентешина. Оба официально не трудоустроены, но, считают следователи, нашли себя в квалифицированных кражах.

В их биографии – кражи, оскорбление и насилие в отношении полицейских, Пентешин привлекался также за хищение государственного или общественного имущества, сбыт преступно нажитого. Так, в 2011 его обвиняли в хищении швейцарских часов на 9 млн рублей, через четыре года приговорили за сбыт краденных шуб на 10 млн.

Такой же ущерб насчитали сотрудники «Адамаса», в который в ночь на 15 декабря через подвал проникли непрошенные гости. Через два дня ювелирные украшения нашли при обыске у подозреваемых. Вместе с ними изъяли Land Cruiser, Lexus, Mitsubishi, болторезы, под три десятка телефонов, радиостанцию и инструмент для бурения бетонных перекрытий. Евсеев и Пентешин арестованы, полицейские устанавливают возможных соучастников и другие эпизоды.



