Наводнение оставило подарки Сестрорецку. Парк Дубки завален метровыми ледяными глыбами

Впечатляющие фото после шторма и наводнения публикуют жители Сестрорецка. Знаменитый парк Дубки усеян ледяными глыбами в человеческий рост. Они же наблюдаются по берегам водосливного канала Шипучка.

«Шипучка – парк Дубки. Подарки от последнего наводнения», – иронизируют в соцсетях.

На снимках из парка все дорожки и газоны усеяны причудливыми снежными и ледяными «изваяниями». Чтобы оценить масштабы, автор фото приложила к глыбе полиэтиленовый пакет.

Напомним, в ночь шторма в Сестрорецке случилось наводнение - его спровоцировала закрытая в Кронштадте дамба. Кадры стремительных водных потоков также выкладывали в соцсетях, и выглядели они не менее эффектно. Как позже объяснили в Смольном, северо-западный ветер пригнал на этот берег Финского залива весь лед, который образовался с начала зимнего сезона, он быстро забил устье реки Малая Сестра, которая начала выходить из берегов.



