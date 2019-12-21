Охранник «Транснефти» ранен в Колпино. Он не разрешал охотнику стрелять возле газопровода

У новых Крестов в Колпино стреляли утром 20 декабря. Но это не было связано с обитателями следственного изолятора – в бой вступили охранники газопровода и охотник. Последний, кстати, оказался их коллегой.

По данным «Фонтанки», полицию охранник ПАО «Транснефть» вызвал в половине одиннадцатого утра. Он сообщил, что в лесополосе недалеко от дома по Колпинской улице, 9 (а это адрес СИЗО), в него и коллегу стреляли. Товарищ звонившего оказался ранен.

Прибывшие на место медики увезли 52-летнего жителя Отрадного в НИИ скорой помощи. Мужчина в тяжелом состоянии – пуля пробила легкое, сломала лопатку и ребро.

Около трех дня сотрудники управления уголовного розыска совместно с колпинскими коллегами задержали подозреваемого – 60-летнего Андрея Богданова. Он живет на улице Машиностроителей, 5, там-то его и поджидали. Мужчина оказался коллегой потерпевших – он назвал себя сотрудником охранного предприятия «Водопад».





Богданов – охотник. По версии следствия, это и привело его в лесополосу на окраине Колпино, где проходит газопровод Белоусово – Ленинград. Когда охрана «Транснефти» попыталась ему помешать, мужчина открыл стрельбу из карабина «Сайга». Охрана газопровода сумела укрыться от пуль, но один из патруля все же был ранен. Тем не менее в сторону охотника прозвучали два выстрела из служебного пистолета МР-71.

Стрельбу в Колпино квалифицировали как покушение на убийство. Богданов задержан на двое суток.