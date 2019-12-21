Апокалипсис на «Скандинавии»: грузовик, как в боулинге, раскидал машины, четыре из шести сгорели

Двое мужчин из «Рено» и «Ниссана» погибли в ДТП на трассе «Скандинавия», недалеко от границы с Финляндией, ещё четверо получили различные травмы. Очевидцы говорят, что грузовик таранил попутный поток так, словно ослеп.

Подробности аварии «Фонтанке» рассказала Дарья, муж которой успел заметить и оценить скорость DAF с полуприцепом. Он вывернул руль и вывел машину с женой и двумя детьми из потока. По словам женщины, на 142 км дороги, уже на подъезде к границе Финляндии, ремонтируют мост, для движения открыта одна полоса.

«По всему участку много где ремонт. Стояли машины, пропускали встречный поток. Грузовик ехал очень быстро. То ли уснул, то ли отвлёкся, но водитель словно не видел, что впереди стоят, и, как в боулинге, всех раскидал», – говорит она.

Помочь угодившим в ДТП пытались другие автомобилисты, но, по наблюдениям женщины, сделать успели немногое: «Кинулись кого-то вытаскивать, но всё моментально загорелось, послышались взрывы».





По уточнённым данным ГИБДД, DAF протаранил «Ниссан», «Рено», «Форд», «Мерседес» и «Ладу». Четыре автомобиля сгорели, погиб 50-летний водитель «Ниссана», в больницу Выборга в состоянии средней тяжести увезли его 48-летнюю пассажирку. Ещё один погибший – мужчина, который сидел за рулём «Рено». Его личность пока не установлена.

Троим женщинам 23, 30 и 36 лет из «Форда» и «Мерседеса» помощь оказали на месте. Водитель большегруза также получил травмы, но от госпитализации отказался. В отделе УГИБДД сообщили, что устанавливают обстоятельства аварии. Дорога на Финляндию всё ещё перекрыта.

Ремонт на участке относится к путепроводу над А-181 Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндией и продлится до 14 августа 2020 года. Оператор «Скандинавии» уточнял, что на время работ организуют реверсивное движение и введут ограничение скорости до 50 и 40 км/ч. Генподрядчик по контракту – ООО «Феникс». На объекте предусмотрена локальная замена гидроизоляции и окраска металлических элементов пролетного строения, монтаж барьерного ограждения, локальное восстановление укрепления конусов. Кроме того, планово-предупредительные работы проводятся на другом путепроводе неподалеку — на 145-м километре трассы А-181 «Скандинавия».