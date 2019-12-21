Таксиста «Яндекса» душили на Ветеранов, польстившись выручкой. Ему оставили проколотые колеса и пустой счет в банке

Водителя «Яндекс. Такси» едва не убили в Петербурге. Его душили, пытаясь забрать отнюдь не сокровища – всего лишь сотовые телефоны и банковскую карту. В довершение еще и оставили нерабочий транспорт.

Как стало известно «Фонтанке», двое пассажиров сели в «Фольксваген» к 37-летнему Лукьяну из Элисты около одиннадцати вечера 21 декабря на Заневском проспекте. Путь обозначили неблизкий – проспект Ветеранов. Когда пришло время расплачиваться, пассажир на заднем сиденье накинул на шею таксиста веревку, а второй, угрожая ножом, забрал из бардачка банковскую карту и два смартфона – личный и служебный. Естественно, поинтересовались пин-кодом карты. У дома №169, вытащив из замка зажигания ключи и проколов три колеса, налетчики с места происшествия скрылись.

Таксист же, добежав до ближайшего жилого комплекса, попросил охрану вызвать полицию. С карты тем временем списали деньги, но вряд ли это принесло удовлетворение нападавшим – там было всего 1600 рублей.

В ГУ МВД РФ по городу и области сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





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