СК: Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории. Но допросить его не дают

Следственный комитет России заявил, что обнаружил доказательства намеренного внесения изменений в электронную базу антидопинговых проб. Виновники – бывший глава московской антидопинговой лаборатории Родченков и неустановленные лица.

Как сообщает СК 21 декабря, еще в начале года экспертам WADA были переданы копии электронных файлов Антидопингового центра и более 5 тысяч биологических проб спортсменов.

«Следствием проведена комплексная компьютерно-техническая судебная экспертиза копий переданных электронных файлов, по результатам которой сделан вывод об их подлинности (аутентичности), а также об отсутствии искажений оригинальной файловой структуры результатов тестирования российских спортсменов, – говорится в сообщении следственного комитета. – Вместе с тем подтверждены факты удаленного посещения прежним руководством Антидопингового центра в 2015-2016 гг. электронной базы LIMS, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб, с ip-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ».

По информации СК, сам Григорий Родченков передал WADA альтернативный экземпляр электронного архива Московской антидопинговой лаборатории. «В то же время иностранные партнеры, заверяя о готовности к сотрудничеству, уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи», – добавляет комитет.

До 2015 года Григорий Родченков возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию, но затем эмигрировал в США и в интервью The New York Times рассказал о массовых махинациях с допинг-пробами сборной России на Олимпиаде в Сочи. По итогам расследований ВАДА и Международного олимпийского комитета были дисквалифицированы и лишены сочинских медалей ведущие российские спортсмены, включая Зайцеву, Романову и Вилухину. Десятки лидеров сборной были отстранены от Игр-2018 в Пхенчхане.



