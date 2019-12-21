СК: Родченков вмешивался в базу данных московской лаборатории. Но допросить его не дают
Следственный комитет России заявил, что обнаружил доказательства намеренного внесения изменений в электронную базу антидопинговых проб. Виновники – бывший глава московской антидопинговой лаборатории Родченков и неустановленные лица.
Как сообщает СК 21 декабря, еще в начале года экспертам WADA были переданы копии электронных файлов Антидопингового центра и более 5 тысяч биологических проб спортсменов.
«Следствием проведена комплексная компьютерно-техническая судебная экспертиза копий переданных электронных файлов, по результатам которой сделан вывод об их подлинности (аутентичности), а также об отсутствии искажений оригинальной файловой структуры результатов тестирования российских спортсменов, – говорится в сообщении следственного комитета. – Вместе с тем подтверждены факты удаленного посещения прежним руководством Антидопингового центра в 2015-2016 гг. электронной базы LIMS, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб, с ip-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ».
По информации СК, сам Григорий Родченков передал WADA альтернативный экземпляр электронного архива Московской антидопинговой лаборатории. «В то же время иностранные партнеры, заверяя о готовности к сотрудничеству, уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи», – добавляет комитет.
До 2015 года Григорий Родченков возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию, но затем эмигрировал в США и в интервью The New York Times рассказал о массовых махинациях с допинг-пробами сборной России на Олимпиаде в Сочи. По итогам расследований ВАДА и Международного олимпийского комитета были дисквалифицированы и лишены сочинских медалей ведущие российские спортсмены, включая Зайцеву, Романову и Вилухину. Десятки лидеров сборной были отстранены от Игр-2018 в Пхенчхане.
Справка:
Ранее специалисты WADA обнаружили изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории, которую передала российская сторона. Международные эксперты подозревают, что изменения были внесены специально, чтобы защитить нарушивших антидопинговые правила спортсменов, в настоящее время занимающих высокопоставленные посты. Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Решение исполкома WADA вступит в силу только с одобрения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Российская сторона может оспорить решение WADA в течение 21 дня с момента вынесения вердикта.