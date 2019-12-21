«Она стала отказываться даже от протертой пищи и воды». Девочка-бабочка нуждается в срочной помощи

Диана родилась с редким генетическим заболеванием - буллезным эпидермолизом. Недавно её состояние резко ухудшилось, стали появляться новые раны, а старые не заживают. В последнее время она стала отказываться от пищи и воды - на слизистой рта и пищевода тоже образовались раны. Девочке срочно необходимо обследование и лечение. Но это стоит больших денег.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Диана Гасанова, 6 лет.

Буллезный эпидермолиз, дистрофическая форма.

Требуется лечение. Не хватает 350 082 руб.

«Этой осенью состояние дочери резко ухудшилось. У Дианы появилось много новых ран на теле, а старые никак не заживают, продолжают кровоточить. Самая большая из них, вокруг шеи, не проходит уже несколько месяцев.

Недавно Диана пожаловалась ещё и на то, что ей больно глотать. Она стала отказываться даже от протертой пищи и воды – на слизистой оболочке рта и пищевода тоже образовались болячки. Такое у дочери уже было. Ей несколько раз расширяли пищевод, лечили под общим наркозом зубы, и только тогда наступало улучшение.

Теперь ей снова нужна помощь. Уже три года ребенок находится под наблюдением специалистов Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий в Санкт-Петербурге. И всё это время нам помогают читатели Русфонда: Диана получает не только лечение, но и средства по уходу за кожей – дорогостоящие мази и специальные бинты. Сейчас дочку необходимо обследовать в больнице, врачи назначат ей соответствующее лечение. Пожалуйста, помогите нам. Несмотря на болезнь, Диана – улыбчивая и жизнерадостная девочка, она занимается в музыкальной школе, играет на фортепиано и поет, мечтает выступать на большой сцене». Мариян Гасанова, Ханты-Мансийский АО.

Илья Богданов, педиатр Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):

«Диана страдает от редкого генетического заболевания – дистрофического буллезного эпидермолиза. Мы проведём комплексное обследование, назначим терапию. При выявлении зоны стеноза пищевода будет проведено его расширение. Планируется консультация стоматолога – при необходимости специалисты проведут лечение».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».