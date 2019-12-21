Более 50 колпинских домов отключили от отопления после прорыва трубы

52 жилых дома в Колпино остались без отопления к утру 21 декабря. Их переключают на резервную схему.

Как сообщило ГУП «ТЭК», в час ночи поступила заявка о технологическом нарушении у дома № 13 по улице Губина с незначительным вытеканием горячей воды на поверхность. На место выехала аварийная бригада и через 40 минут локализовала дефект. В данный момент бригада цеха аварийно-восстановительных работ, которая специализируется на трубопроводах большого диаметра, определяется с характером дефекта.

«По состоянию на 09:45 центральное отопление и ГВС ограничены в 52 жилых зданиях, – сообщает ТЭК. – Специалисты "ТЭКа" сделают все возможное для переключения потребителей на резервные схемы теплоснабжения, чтобы сократить число ограниченных по отоплению и горячей воде потребителей. По нормативам на восстановительные работы на трубопроводе такого диаметра отводится 20 часов, но теплоэнергетики справятся раньше».

Добавим, теплосети в Колпино – самый проблемный участок по качеству инфраструктуры наравне с Пушкинским районом. На так называемый Пригородный район теплоснабжения приходится треть всех технологических нарушений. Повреждаемость там составляет по 2 дефекта на километр. При этом местное теплоэнергетическое хозяйство, оставшееся от обанкротившегося «ПушТЭК», находится в конкурсном управлении, ГУП «ТЭК СПб» эксплуатирует его на основании договора аренды, так что не может приступить к капитальной реконструкции. Сейчас идет передача имущества предприятию, чтобы оно могло начать работы в 2020 году.



