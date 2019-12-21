Швейцарский подрядчик приостановил строительство «Северного потока — 2» из-за американских санкций
Швейцарская компания Allseas, являющаяся подрядчиком «Газпрома», 21 декабря приостановила работы на газопроводе «Северный поток — 2». Это связано с новым оборонным бюджетом США. Вступивший в силу документ содержит санкции против российских газопроводов.
Заявление о приостановке работ сделала сама компания. Швейцарцы отметили, что ждут получения «необходимых нормативных, технических и экологических разъяснений» от руководства Штатов. Ранее сенаторы пообещали подрядчику «сокрушительные и фатальные» запрещения.
Allseas выступила с заявлением за несколько часов до подписи Дональдом Трампом оборонного бюджета. Санкции уже вступили в силу.
Справка:
Газопровод «Северный поток — 2» позволит поставлять газ из России напрямую в Германию. Сейчас его строительство завершено на 92%.
Сенат США принял новый оборонный бюджет 17 декабря. Помимо санкций против российских газопроводов, он включает в себя еще несколько мер «по сдерживанию агрессии» России: это военная помощь Украине на 300 миллионов долларов и запрет на поставку Турции истребителей F-15, связанный с покупкой Анкарой российских установок С-400.