В тяжелом ДТП на «Скандинавии» погибли двое. Смявший шесть легковушек водитель фуры мог уснуть за рулем

Два человека погибли в результате ДТП с участием семи автомобилей на трассе «Скандинавия», из-за которого дорога в Финляндию утром 21 декабря перекрыта.

В УГИБДД по Петербургу и Ленобласти приводят такие подробности: около половины шестого утра на подъезде к Финляндии 36-летний водитель грузовика DAF с полуприцепом совершил наезд на шесть легковых автомобилей, стоявших на красный сигнал светофора перед дорожными работами. От удара все машины загорелись.

Погибли двое водителей легковушек. Еще одна женщина получила травы средней тяжести.





Федеральная трасса перекрыта, объезд осуществляется через дорогие Выборг-Светогорск и Выборг-Смирново.

Как пишут в соцсетях очевидцы, предположительно, водитель фуры уснул за рулем. Огнем полностью уничтожены три машины.