Движение по «Скандинавии» перекрыто: там столкнулись и загорелись 7 машин

Движение на федеральной трассе «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндией полностью перекрыто в связи с ДТП утром 21 декабря.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 05.30 на 142 км автодороги произошло столкновение одного грузового и шести легковых автомобилей, которые от удара загорелись. В связи с этим движение по трассе было полностью перекрыто.

К девяти утра движение на участке автодороги в месте аварии по-прежнему перекрыто, но затора нет, так как транспорт пущен через Выборг.





В управлении ГИБДД отметили, что претензий к дорожным органам у полиции нет.