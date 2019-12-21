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Происшествия
21.12.2019 00:41
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На Ржевке «водопроводчик» оставил пенсионерку без ясного сознания и 500 тысяч. Рядом с женщиной нашли шприц

В больнице оказалась жительница Красногвардейского района Петербурга после визита в квартиру представителя коммунальных служб. Он вколол ей неизвестное вещество. 

По информации «Фонтанки», состоянием женщины к вечеру 20 декабря заинтересовались соседи. Весь день в квартире был открыт кран и лилась вода. У жителей 45-го дома по проспекту Наставников оказался ключ, 63-летнюю хозяйку они нашли избитой, рядом с ее телом лежал шприц. Спутанно, но женщина смогла объяснить, что к ней домой под видом водопроводчика пришёл неизвестный мужчина, напал на неё и унёс из квартиры 500 тысяч рублей. 

Несколькими днями ранее в больницу с отравлением наркотическим лекарством попала сотрудница налоговой из Приморского района. Вещество ей вколола приятельница, с которой она около года назад познакомилась в автобусе. Пока хозяйка была в бессознательном состоянии, та унесла из дома золото и шубу, все нашли в квартире подозреваемой и ближайших ломбардах. 



© Фонтанка.Ру
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