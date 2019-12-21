Forbes назвал главных миллиардеров-неудачников в 2019 году. В список попал богатейший человек в мире

Forbes подсчитал потери миллиардеров в 2019 году и опубликовал 20 декабря рейтинг главных «неудачников». В список вошел самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос.

Его общее состояние за год сократилось на $13,1 млрд — причиной этому стал развод с женой Маккензи, которой Безос передал 25% своих акций Amazon.

Глава индийской IT-компании Wipro Limited Азим Премджи потерял за год $14,1 млрд. $7,5 млрд из них он отдал в свой благотворительный фонд. Всего за свою карьеру Премджи потратил около $21 млрд на эти цели.

Еще один представитель Индии, глава медиахолдинга Essel Group Субхаш Чандра за год потерял $3,4 млрд и даже перестал быть миллиардером (его состояние теперь оценивается в $660 млн).

Гендиректор Uber Трэвис Каланик лишился в 2019-м $3,1 млрд после неудачного IPO компании. Акции с мая упали на 30%. Сопредседатель Zall Smart Commerce Group (занимается сооружением торговых центров) Янь Чжи замыкает список неудачников — его потери также составили около $3 млрд долларов. Сам он объяснял проблемы «сложными международными экономическими условиями».



