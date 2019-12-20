Помощник Зеленского сообщил, что «Газпром» выплатит Украине три млрд долларов по новому газовому соглашению

«Газпром» согласился выплатить украинскому «Нафтогазу» три миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом в интервью «Громадскому» вечером 20 декабря заявил помощник Зеленского Андрей Ермак, принимавший участие в переговорах в Минске.

«Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и у нас будет транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража», — подчеркнул Ермак.

По его словам, выплата будет производиться деньгами, а не газом, как предполагали некоторые эксперты ранее.

Напомним, 20 декабря по итогам переговоров в Минске российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» договорились об условиях решения спора в Стокгольмском арбитраже, а также о сроках и объемах транзита газа в Европу. Перед заключением соглашения в Петербурге президент России Владимир Путин провел встречу со своим кумом, лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.



