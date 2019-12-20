Дольщики, недовольные коммунистами-застройщиками, брали в осаду Мариинский дворец

Дольщики компании «Лидер групп», оставшиеся без квартир под Новый год, вечером 20 декабря провели акцию протеста возле Законодательного собрания Петербурга. Как сообщает 47news, несколько человек переходили улицу туда-сюда по пешеходному переходу со стороны Вознесенского проспекта.

На разговор в итоге к ним вышла депутат от КПРФ Ирина Иванова, хотя ждали они других представителей этой партии. Напомним, компанией «Лидер групп» владеет Елена Некрасова, супруга депутата от КПРФ Александра Некрасова. Председатель совета директоров компании — представитель этой же партиии в петербургском парламенте Александр Рассудов. Иванова смогла посоветовать дольщикам только записаться к нему на прием и направить письмо.

Напомним, ранее сообщалось, что «Лидер групп» переносит сроки ввода третьей очереди жилого комплекса «Три кита» в Мурино.



