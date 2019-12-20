«Проехали». После визита в Петербург шести президентов перекрывали платную дорогу

Автомобилисты выстроились в очередь на ЗСД в районе Пулковского шоссе вечером 20 декабря. Движение открыли, когда по дорогам проехали кортежи.

О вечере пятницы, который петербуржцы проводят в пробке, «Фонтанке» начали сообщать читатели около половины одиннадцатого вечера. «ЗСД от Двинской до Благодатной стоит колом», – писали горожане. «Южный участок ЗСД перекрыт уже более получаса. Стоят тысячи машин, среди которых скорые. Страдают люди, беременные женщины. Люди опаздывают на самолеты», – описывают окружающее другие. «На ЗСД кошмар по направлению к Благодатной улице. Больше получаса стоим в глухой пробке, немного сдвинулись и опять», – добавляют третьи.





Сотрудника ГИБДД, который стоял перед очередью из машин на въезде у Благодатной, было видно на онлайн-камерах с ЗСД. В настоящее время там свободно. То, что дороги открыли, около 11 часов вечера подтвердили и в диспетчерской магистрали.

Ограничения, судя по видеозаписям от очевидцев, были связаны с визитом в город шести президентов на саммит стран СНГ. Стоящие в пробках горожане смотрели, как перед ними по магистрали пронеслись кортежи. «Проехал», – одним словом комментируют водители.

Повлияла встреча и на работу аэропорта, самолеты нарезали над Пулково круги, пропуская вперед самолеты первых лиц.