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22.12.2019 13:49
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Разбитая чашка и «Рождение Венеры». В Мариинке втихаря выставили эскизы памятников Чайковскому

Два этажа фойе Концертного зала Мариинского театра заняли 90 Петров Ильичей Чайковских, причем не все из них - антропоморфной наружности. 23 декабря жюри выберет пятерых участников второго тура.

Разбитая чашка и «Рождение Венеры». В Мариинке втихаря выставили эскизы памятников Чайковскому

автор фото Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

Памятник, о выставке проектов которого идет речь, планируется установить перед зданием зала. Его появление, по идее, вопрос для города важный: до сих пор в Петербурге не было ни одного ростового памятника композитору, с которым ассоциируется Россия у всего мало-мальски культурного мира. Но пока увидеть претендентов могут лишь те, кто покупал билеты на концерты. Бесплатный день для посещения горожанам, которые не относят себя к меломанам, выделили только один, продолжительностью в пять часов (причем будний). Успели даже не все участники конкурса. Стоя перед захлопнувшимися у их носа дверями, опоздавшие обвинили организаторов в недобросовестности.

Проведение выставки стало сюрпризом даже для самих мариинцев – по словам собеседников «Фонтанки», о ней стало известно лишь накануне открытия. На сайте театра информация появилась уже по факту, но и ее на всякий случай не рассылали журналистам. Нашему корреспонденту посчастливилось зайти на сайт вовремя и успеть заглянуть в театр.

Взгляду открылось истинное буйство фантазии — в каком только образе Чайковский не являлся скульпторам! Он исповедовался, сидя на камнях; благословлял окружающих жестом Христа; разбрасывал ноты; манерно оттопыривал пальчик; с тоской подпирал голову рукой, сидя за столом; восседал на кушетке на фоне перфокарты (на поверку оказавшейся нотами, но, как говорится, «художник так видит»)… В одной из версий Петр Ильич дирижировал разбежавшимся оркестром — так получалось интерпретировать фигуру композитора на постаменте посреди стульев со сложенными на них музыкальными инструментами, но без самих музыкантов… Одна из работ болезненно напоминала профиль Ленина у входа на какой-нибудь завод — в общих чертах выполненная голова автора «Щелкунчика» крепилась к золотой ленте (на самом деле это тоже были ноты).

«Рождение Венеры!» – воскликнул один из посетителей, увидев Петра Ильича на фоне вздымающихся волнами на ветру лент.  


Были и совсем экстравагантные варианты. Например, на одном из постаментов обнаружилась, на непосвященный взгляд, разбитая чайная чашка (предсказуемая ассоциация!), вмонтированная в камень. Автор нарек свое произведение «Композиция Ч.».

«Операция Ы!» – язвительно комментировала публика.

Пояснительная записка подтверждала то, что было неловко предполагать: «На гранитной площади возвышается кусок цветного бетона, из которого, как музыка П. И. Чайковского, вырываются фарфоровые осколки». Высоту для своего творения автор определил как 6 – 9 метров.

Еще одно небанальное восприятие Чайковского предложил автор работы «Звуковая волна». Если вы когда-нибудь видели дорожку звукозаписи в компьютерной программе, то это она, воплощенная в заржавевшем металле и повернутая на 90 градусов — в семиметровой высоте. «Основой скульптурного произведения является диаграмма, созданная звуковой волной в результате воспроизведения музыкального фрагмента балета П. И. Чайковского «Щелкунчик»», – интерпретировал автор.

На одном из постаментов лежал на первый взгляд клубок проволоки. Описание расставило точки над i: на самом деле это след, незримо оставляемый в воздухе дирижерской палочкой.

На одном из проектов Чайковский стоял среди березок-столбиков с нотами — так автор показал свое знание финала Четвертой симфонии, где звучит тема «Во поле береза стояла». На другом стоял на постаменте, словно украденном у Екатерины II, только вместо ее сподвижников у ног Чайковского были балерины и танцовщики.

«Бантиком» на этой коллекции стал какой-то совершенно дымковский персонаж терракотового цвета, представляющий столь модное направление наивного искусства.

Разбитая чашка и «Рождение Венеры». В Мариинке втихаря выставили эскизы памятников Чайковскому

Прогуливавшиеся среди произведений зрители, а многие из них сами были авторами представленных работ, не стесняясь, низко оценивали общий уровень конкурса. Впрочем, один из них и сам признался, что предложил на конкурс памятников Чайковского основу ранее уже изготовленного им Мусоргского. И он такой не один.

Конечно, были и более спокойные и традиционные варианты, не провоцирующие горожан на сочинение прозвищ новому памятнику — и их также было немало. В том числе и те, авторы которых пытались взаимодействовать со средой, поднимая фигуру композитора над землей на наклонной плоскости или приподнимая могучий торс из-под земли, что придавало Чайковскому образ былинного персонажа...

Лидер по итогам устного опроса, проведенного «Фонтанкой» прямо в фойе театра, определялся однозначно. Центральное место на третьем этаже занимает проект, играющий с пространством (конкурсные проекты выставлены анонимно): выступающая из стены голова Чайковского, сложенная из алюминиевых пластин, появляется и исчезает в зависимости от позиции зрителя в пространстве. Работа сразу стала фавориткой девушек-капельдинеров, работающих в театре, по их общему признанию. Воплотить скульптуру предполагается в размерах 2,2 на 3,1 метра, в ней также используются фрагмент нотной рукописи «Колыбельной песни» и цифровая интерпретация настольного бюста работы скульптора Петра Криворуцкого (1952).

Уже в понедельник Чайковских останется только пять: итоги первого этапа конкурса подведут члены жюри -  художественный руководитель – директор Мариинского театра Валерий Гергиев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, а также эксперты из числа представителей профессионального сообщества. Победителя второго этапа объявят в апреле.

Напомним, установить памятник Петру Чайковскому планируется к его 180-летию — то есть этой весной. Победитель получит вознаграждение в 1,2 миллиона рублей, авторы второй и третьей премий — 800 тысяч и 500 тысяч соответственно. Конкурс — открытый, в нем могут участвовать художники из-за рубежа, он проводится из бюджетных средств. Место установки памятника было долгое время предметом жарких обсуждений. В условиях нынешнего конкурса место уже оговорено — площадь перед Концертным залом Мариинского театра. В разговоре с «Фонтанкой» Валерий Гергиев упоминал, что театр может финансово поучаствовать в установке монумента.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
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