«Попытка манипулировать законом в собственных целях». Lostfilm ответил на претензии Роскомнадзора

Руководство торрент-трекера Lostfilm.TV выпустило специальное заявление по поводу блокировки ресурса Роскомнадзором. Оно опубликовано 20 декабря на заблокированном сайте.

Представители проекта утверждают, что не получали от РКН никаких предупреждений, а узнали о блокировке только «по факту». Напомним, ранее сообщалось, что ресурс обвинили в пиратстве из-за иска Warner Bros. Entertainment о нарушении авторских прав на сериал «Супергерл». Представители LostFilm.TV утверждают, что проект является некоммерческим, а значит блокировка незаконна.

«LostFilm.TV всегда являлся некоммерческим проектом, поэтому нет оснований объединять его в одном судебном решении с пиратскими платформами. Мы всегда открыты сотрудничеству и оперативно реагируем на требования Роскомнадзора. Поэтому то, что произошло с нами в последние дни, выглядит как нечестная борьба и попытка манипулировать законом в собственных целях», – говорится в заявлении ресурса.

Представители проекта считают, что ситуация схожа с блокировкой «Википедии» в 2015 году. «Тогда народную энциклопедию удалось отстоять и отменить решение Роскомнадзора о блокировке», — уточнили в LostFilm.TV. Там рассчитывают на поддержку поклонников и то, что все будет развиваться «по тому же сценарию».

«Мы надеемся, что нашу ситуацию примут во внимание на высшем уровне и предпримут меры, чтобы разделить сайты на пиратов и фанатские платформы, которые не занимаются коммерцией, а просто пытаются делать то, что любят», – подытожили в LostFilm.TV.



