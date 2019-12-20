На Богатырском сбили пенсионера, который шел по «зебре». Дорожная полиция ищет белый фургон и просит помощи

Неизвестный водитель сбил пешехода в Приморском районе Петербурга вечером 20 декабря и поторопился уехать. Пострадавший в тяжелом состоянии.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, авария произошла напротив 17-го дома по Богатырскому проспекту, в боковом проезде. 66-летний мужчина шел через пешеходный переход, на котором нет светофоров, когда его сбил фургон. Пенсионер в тяжелом состоянии, водитель его судьбой решил не интересоваться.

«Свидетелей и очевидцев, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просьба позвонить по телефону 8 (981) 764-66-66 или явиться в Отдел ГИБДД УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга по адресу ул. Ильюшина д. 18 каб. 219», – просят о помощи в дорожной полиции.



