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«Если вам есть, что сказать, я очень жду». Основатель проекта Baza просит помощи в поисках оперативника, который ударил по лицу журналистку

Никита Могутин, сооснователь информационного проекта Baza, вечером 20 декабря обратился к аудитории с просьбой о «поддержке и помощи». Редакция хочет узнать фамилию сотрудника правоохранительных органов, который ударил их журналистку по лицу. 

По словам Могутина, после пяти часов, проведенных в квартире матери стрелка с Лубянки, корреспондент Анна Никитина съездила в травмпункт, где врачи осмотрели ее щеку. В нее рукой, утверждает девушка, ударил один из оперативников, который приехал на обыск в квартиру стрелка Евгения Манюрова. Как сообщалось накануне, корреспондент оказалась там раньше оперативников и брала интервью у матери напавшего на здание ФСБ. Обеих уложили лицом в пол, после обыскали рюкзак и проверили карманы Никитиной. В одном из них, рассказывает Могутин, нашли бумажку с именем: «Их это почему-то страшно взбудоражило, и они стали колоть Аню, что за таинственный документ она носит с собой». На деле же оказалось, что редакция играет в «Тайного Санту» и поздравляет друг друга с Новым годом, для этого необходимо вытащить имя коллеги и потом тайно преподнести ему подарок. 

Как раз после найденного этого эпизода оперативник, рассказала сама Никитина, ударил ее в челюсть. Девушка прикусила щеку и отколола кусок зуба. 


Анну и мать стрелка планировали увезти из квартиры в Подольске «на Кузнецкий мост», однако девушка договорилась, что в город она поедет на своей машине. Никитина успела заехать в редакцию и передать коллегам весь собранный материал. В квартире нашли несколько единиц оружия и патроны, мать рассказала, что Манюров увлекался стрельбой и «ненавидел КГБшников». 

«Сейчас время всяких новогодних чудес. Самое время одному такому свершиться – очень хочется узнать имя того, кто ударил Аню. Если вам есть, что сказать, я очень жду», – резюмирует Могутин. 

После стрельбы на Любянке были убиты двое сотрудников ФСБ, пострадали пятеро человек, в том числе один прохожий. Манюрова ликвидировали.

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