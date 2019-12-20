Акции Tesla бьют рекорды, компания обошла Daimler по капитализации. «Шорты» в убытках

Под вечер четверга, 19 декабря, компания Tesla побила очередной рекорд: впервые ее акции пробили барьер в 400 долларов за штуку, достигнув в один из моментов цены в 407 долларов. Предыдущие рекорды составляли 385 долларов (в сентябре 2017 года) и 393 доллара, который акции достигли в эту среду.

В результате резкого роста цены акций компания Илона Маска закрепилась на третьей строчке по рыночной капитализации. Таким образом, сейчас Tesla стоит 72,85 миллиарда долларов и опережает все три основные американские автомобильные компании: GM (53 миллиарда), Ford (37 миллиардов) и Fiat Chrysler (29 миллиардов), пишет 20 декабря Market Watch.

В мировой «табели о рангах» Tesla располагается сразу за Toyota (202 миллиарда долларов) и Volkswagen (96 миллиардов). При этом она вытеснила с третьего места не кого иного, как Daimler (59 миллиардов), и далеко обошла BMW (53 миллиарда).

Аналитики связывают такой резкий рост стоимости компании Илона Маска прежде всего с успехами на китайском рынке. Построенный неподалеку от Шанхая завод Gigafactory 3 уже в октябре начал выпуск Tesla Model 3 для Китая, а на днях компания объявила о возможном снижении цены для китайских покупателей сразу на 20 процентов или даже больше. По мнению экспертов, это резко повысит конкурентоспособность машины на местном, самом крупном в мире, автомобильном рынке.





Вторым фактором биржевые аналитики называют неожиданный прогресс в производстве «солнечных крыш». Этот бизнес долгое время оставался в тени, но сейчас похоже, что Маск стал уделять ему больше внимания.

И третий фактор, который отмечают биржевики, – это, безусловно, сенсационное появление Cybertruck и 250 000 предзаказов на него. Такая популярность еще не вышедшей модели говорит о популярности бренда и доверии к нему со стороны покупателей, что, в свою очередь, дает инвесторам основания верить в стабильность компании на ближайшие годы.

В своем знаменитом твите в августе 2018 года Маск написал, что готов будет выкупить Tesla с биржи при цене акций в 420 долларов. Тогда никто не воспринял эту цену всерьез, а чиновники из Комиссии по ценным бумагам и биржам затеяли затяжную войну против Маска, обвиняя его в намерении ввести в заблуждение акционеров. Но похоже, акции Tesla реально могут достичь этой отметки, особенно если результаты четвертого квартала 2019 года окажутся такими же удачными, как и третьего.

Единственные, кто серьёзно страдает от нынешних успехов «Теслы» – это биржевые спекулянты во главе с Дэвидом Эйнхорном и его фондом Greenlight Capital. Долгое время Эйнхорн и такие, как он, зарабатывали на так называемых «шортах» (коротких позициях), играя на понижении акций Tesla. Но эта игра, похоже, закончилась, и Эйнхорн и те, кто следует его советам, терпят серьезные убытки.