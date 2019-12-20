В Пулково проходят литерные мероприятия. Смотрите, какая сутолока из самолетов наблюдается над аэропортом

Читатели «Фонтанки» сообщают о задержках в обслуживании регулярных рейсов. Самолеты выписывают над Пулково немыслимые траектории в ожидании посадки.

Вечером 20 декабря аэропорт перешел на обслуживание правительственных делегаций, которые участвовали в саммите стран СНГ. Пассажиров рейса «Архангельск – Петербург», прибывшего в 20 часов 18 минут, выпустили из салона только через час.

«Держали в самолете из-за отсутствия трапа. Командир воздушного судна сказал, что все заняты обслуживанием правительственных делегаций», – написал читатель «Фонтанки» Клим. По его словам, на борту находились около 140 человек.





Вылеты участников саммита СНГ скорректировали регулярное расписание. Основная часть самолетов отправляется позже, чем положено. Прибывающие рейсы в ожидании «окна» наматывают круги или рисуют невообразимые линии.

В компании «Воздушные ворота Северной столицы» подтвердили участие аэропорта в специальных мероприятиях. По официальным данным, задержка с обслуживанием архангельского рейса составила 14-15 минут.