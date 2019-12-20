Судьба «двора Нельсона» остается под вопросом. Противники и сторонники арт-объекта голосовать не хотят

Вопрос, закрасят ли неформальную достопримечательность — двор Нельсона в Петроградском районе — пока остается открытым. Голосование собственников домов №8 по улице Полозова и №19 по улице Ленина, которое должно было определить судьбу арт-объекта, не набрало кворум. Повторное голосование пройдет не раньше марта 2020 года, сообщил «Фонтанке» 20 декабря глава района Иван Громов.

Собрание, которое должно было либо сохранить, либо отправить под снос неформальную достопримечательность - «двор Нельсона» – не состоялось по причине отсутствия кворума. В доме №8 по улице Полозова поступил один протокол «за» закраску» граффити во дворе, это 8,36% от общего количества голосов. Владельцы квартир в доме №19 по улице Ленина принесли 9 анкет (почти 21% от общего количества голосов), из которых только одна против демонтажа двора Нельсона.

Глава района пояснил, что, согласно Жилищному кодексу, в случае, когда в ГЖИ в течение трёх месяцев поступает два и более протоколов общего собрания собственников одного дома, в которых содержатся решения по аналогичным вопросам повестки дня, она обязана провести внеплановую проверку, чтобы выяснить, нет ли подлога, и предотвратить нарушение законодательства.

«В связи с вышеуказанным общее собрание собственников помещений указанных МКД по данному вопросу может быть запланировано не раннее, чем в марте 2020 года», – добавил Громов.

Напомним, в ноябре коммунальные службы вывезли из двора два разукрашенных старых автомобиля, которые были частью арт-объекта. Решение было принято по жалобе, которая поступила через портал «Наш Санкт-Петербург».



