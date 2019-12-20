Именитых угонщиков отправили под стражу. На «Островитянах» пока один эпизод

Суд положительно отреагировал на просьбу следствия и отправил под стражу пятерых подозреваемых в угоне у волейболиста из «Зенита» «Кадиллака». Все фигуранты арестованы на два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД 20 декабря. В изолятор отправились Сергей Кораблев и Дмитрий Федоров, которых «Фонтанка» назвала руководителями группировки «Островитяне». Как накануне комментировали нашему изданию в ГУ МВД, «это не какие-то там жулики, это имена». Под арестом и их подчиненные, Александр Соколов, Даниил Богданов и Максим Смирнов.

Подозреваемых взяли с поличным ночью 20 декабря после угона с Газовой улицы на Петроградской стороне «Кадиллака Эскалейд», машина принадлежит игроку волейбольного клуба «Зенит». Угонщиков сотрудники полиции сопровождали до загородного дома в поселке Стеклянный.

В тайном гараже нашлись «Шевроле Тахо», «Ауди Q8», «Лексус LX», «Лексус RX», «Тойота Ленд Крузер 200» и «Порше», множество специальной аппаратуры и подложных номеров.

Уголовное дело возбуждено по факту угона «Кадиллака», кому принадлежали остальные машины пока выясняется.



