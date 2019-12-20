Россия и Украина договорились о транзите газа в Европу

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» договорились об условиях решения спора в Стокгольмском арбитраже, а также о сроках и объемах транзита газа в Европу. Об этом вечером 20 декабря сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».

«Российская и украинская стороны подписали Протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — говорится в сообщении газового монополиста.

Напомним, действующий контракт на транзит российского газа по украинской газотранспортной системе истекает 31 декабря 2019 года. Договориться удалось после длительных консультаций в Брюсселе, Вене, Берлине и Минске. После встречи в Берлине 19 декабря о достижении принципиальных договоренностей сообщил вице-президент Еврокомиссим Марош Шефчович. Отметим, перед заключением соглашения в Петербурге президент России Владимир Путин провел встречу со своим кумом, лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.



