Петербуржцы променяли Финляндию на Эстонию. На границе в Нарве уже скопилось почти 400 автомобилей

Выходные для многих петербуржцев начинаются с пробки на границе. Согласно данным сайта estonianborder.eu, вечером 20 декабря почти четыреста автомобилей стоят на выезд из России в Эстонию в Кингисеппском районе Ленобласти. «Старт дан!», – пишут в соцсетях.

По оценке estonianborder.eu, стоять в живой очереди на пункте пропуска в Нарве придется до девяти часов. При этом, как ни странно, почти свободно на выезде в Финляндию — в «Брусничном», по данным сайта «Награнице.ру», стоят всего 20 мащин.

Ранее, как пишет 47news, пограничники предупреждали о пиковых нагрузках на границу из-за новогодних и рождественских праздников. Основных пробок на выезд ждали как раз вечером 20 декабря, на въезд — вечером 21-го и утром 22-го числа.



