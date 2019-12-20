Дело о строительстве фантомного энергомоста «Ленэнерго» закончилось полным освобождением фигурантов

Смольнинский суд Петербурга вынес приговор бывшему топ-менеджеру компании «Ленэнерго» Дмитрию Гапону и бизнесмену Александру Исаеву по делу о несуществующем кабеле. Оно длилось так долго, что реальные сроки не повлияли на степень свободы.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 20 декабря

занимавший должность главы дирекции строящихся объектов «Ленэнерго» Гапон признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорен к пяти годам лишения свободы. Исаев, возглавлявший компанию-подрядчик «Трест Тринити», получил такой же срок за особо крупное мошенничество.

По договору с «Ленэнерго» подрядчик обязался в 2014 году выполнить прокладку кабельной линии по дну Финского залива до Кронштадта. Стоимость работ оценивалась в 659 млн рублей, после допсоглашений она выросла до 822 млн.





«Денежные средства соучастники намеревались похитить. После смены руководства «Ленэнерго» установлены факты фиктивного подписания документов о поставке подводного силового кабеля в Россию. Похитить удалось 388 млн рублей», – добавляет пресс-служба судов.

В этом деле заочно фигурировал заместитель Гапона Александр Федоров. В 2017 году он покончил с собой, но родственники отказались от прекращения дела. Федоров тоже признан виновным в злоупотреблении полномочиями, но от наказания — 4 года 6 месяцев лишения свободы — он по понятным причинам освобожден.

Также не будут отбывать свои сроки Гапон и Исаев. Наказание поглощено временем, проведенным под стражей и домашним арестом. Меру пресечения Смольнинский суд им отменил сегодня же, сообщил «Фонтанке» адвокат Юрий Дидух, защищающий Гапона.

«Приговор мы обжалуем, так как рассчитывали на оправдание, и будем его добиваться», – уточнил адвокат.

Еще один фигурант кабельного дела, бывший замгендиректора по капстроительству «Ленэнерго» Илья Мещеряков находится в розыске. Вероятно, он продолжает жить во Франции, куда перебрался после интереса следствия к контрактам предприятия.