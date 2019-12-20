За попытку подложить «Сапсану» башмак суд в Москве на 22 года отправил в колонию террориста

Второй западный окружной военный суд вынес приговор по делу о незаконном ношении оружия, организации террористического сообщества и покушении на теракт. Виновный Эмом Бурхонов осужден на 22 года.

Приговор из зала суда 20 декабря передают журналисты федеральных СМИ. Бурхонов признал вину в том, что вместе с семью соратниками (все приговорены к реальным срокам летом этого года) пытался столкнуть два «Сапсана» в июле 2017 года. Как тогда писала «Фонтанка», теракт осуществить планировалось с помощью подобия башмака, который используют для фиксации поезда на рельсах. Подвела преступников недоделка, поезд проскочил препятствие, и все пассажиры остались целы. Повреждены были пять вагонов, владельцы состава заявили ущерб в 55 млн рублей.

В последнем слове Бурхонов сказал, что ошибся и «просто смотрел ролики на YouTube, где убивали женщин и детей». «Я хотел прекратить это, но я ошибся», – цитирует его «Коммерсантъ».

Организаторы теракта объяснили намерение столкнуть между собой два поезда протестом против российского военного вмешательства в Сирии. Их считают приверженцами «Исламского государства» – террористической организации, запрещенной в России.



